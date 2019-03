Dal volante alle telecamere di DMAX. Giuseppe Catalano ospite del programma “Camionisti in trattoria”

Monreale, 30 marzo 2019 – Un tipo tosto, che difficilmente non si riesce a notare, ha fatto breccia e ha superato il provino per il programma “Camionisti in trattoria”. Il pioppese Giuseppe Catalano domenica 7 aprile sarà protagonista della puntata che andrà in onda alle 21,30 su DMAX, canale 9. Il camionista accompagnerà lo chef Rubio nel suo ristorante preferito, Medmea a Rosarno.

Giuseppe vive a Pioppo, 40 anni, 5 figli e un corpo ricoperto di tatuaggi. Uno spirito da eterno ragazzo e la sua personalità al di fuori del comune gli hanno permesso di farsi posto per un giorno nel piccolo schermo. Da circa vent’anni trasporta sale e carta dalla Sicilia fino alle Marche per una ditta di autotrasporti. Da tempo partecipare al noto programma televisivo era il suo sogno che oggi è diventato realtà.

Tra un piatto e l’altro, una sera, mentre si trovava a cena nel ristorante di Rosarno, parla della sua idea al proprietario, che con entusiasmo accetta. Inviano la candidatura, ma la redazione risponde che le tappe previste dalla trasmissione erano tutte impegnate. Poi però succede l’inaspettato: Giuseppe piace più di un altro camionista perché è più simpatico. Così il gagliardo pioppese prenderà il posto dell’altro candidato e girerà la puntata nel ristorante calabrese.

Il programma è prodotto da Discovery, condotto da Chef Rubio, giunto alla terza edizione. Rubio gira l’Italia alla ricerca di nuove e leggendarie trattorie per camionisti: in ogni puntata lo Chef percorre tre tragitti lungo una stessa tratta stradale, in compagnia di tre diversi protagonisti, camionisti che lo accompagnano a pranzare o a cenare nel loro posticino preferito. A fine puntata Rubio sceglie, a proprio insindacabile giudizio (valutando il cibo, il prezzo e l’umanità dei ristoratori), un locale vincitore che riceve premi a sorpresa, a testimoniare la migliore esperienza offerta, sia gastronomica che “umana”.