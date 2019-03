Rifiuti: servizi alle Srr, dal 1 aprile non saranno operativi i commissari straordinari. Musumeci: “Daremo indicazioni per assicurare il servizio”

Palermo, 28 marzo 2019 – Il Presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci ha annunciato il provvedimento che darà indicazioni, ai Comuni inadempienti in materia di rifiuti, per assicurare il servizio prima che la competenza dello stesso passi definitivamente alle Srr, le società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti.

“Provvedimento necessario al ripristino di una normale funzionalità dell’organizzazione delle Società che nel tempo si sono rivelate, in gran parte, fallimentari – ha dichiarato Musumeci -. Se nei prossimi giorni, inoltre, l’Ars varerà il progetto di riforma del governo in materia di rifiuti, metteremo i sindaci nelle condizioni di lavorare con responsabile protagonismo”.

La gestione dei rifiuti sarà riportata ai territori, come ha aggiunto Alberto Pierobon, assessore regionale all’Energia e Servizi di Pubblica Utilità, “per far uscire definitivamente la Sicilia da una perenne emergenza”.

L’iter cominciò con la riforma legislativa del 2010, l’istituzione delle Srr e l’eliminazione degli Ato, ma a causa del mancato completamento del percorso la Regione dovette nominare dei commissari straordinari con poteri speciali per la gestione del servizio. La legge non potrà comunque essere ulteriormente prorogata a causa dell’imminente scadenza dell’ordinanza presidenziale.

Fornire tutte le indicazioni ai sindaci per evitare disagi diventa necessario dal momento che, a partire dal 1 aprile, nelle provincie in cui gli Srr non hanno definito il transito dei lavoratori o degli impianti (Srr Agrigento Provincia Ovest e Agrigento Provincia Est, Palermo Area metropolitana, Palermo Provincia Est, Srr Messina Area matropolitana e Srr Ragusa Provincia) la figura del commissario straordinario non sarà più operativa.

“I Comuni sono chiamati a effettuare tutte le scelte di competenza, esercitando i poteri riconosciuti dall’ordinamento per assicurare la continuità al servizio” dichiarano in una nota il dirigente generale Salvo Cocina e l’assessore Pierobon. I Comuni potranno richiedere interventi urgenti, secondo la norma 191, in attesa dell’affidamento dei servizi.

Nel caso di parti di territorio sovracomunale i poteri di ordinanza saranno esercitati dal Sindaco metropolitano o dal commissario straordinario. La continuità del servizio potrà essere garantita dal presidente della Srr per conto dei Comuni.

“Questo percorso garantisce la salvaguardia del personale delle società d’ambito in liquidazione che non è ancora transitato nelle Srr per i ritardi accumulati negli adempimenti di leggi – conclude Pierobon -. Il percorso individuato può inoltre garantire la continuità del servizio scongiurando interruzioni, in quanto il commissario potrà avvalersi non solo del personale, ma anche dei mezzi, delle attrezzature e degli impianti attualmente utilizzati o gestiti a qualunque titolo da consorzi e società d’ambito”.