Previsioni meteo, week end di primavera in arrivo

Monreale, 13 marzo 2019 -Per oggi regnerà la quiete, con temperature accettabili. Ma da stanotte un nuovo impulso perturbato tornerà a farci visita. Sono previste piogge, non fortissime, più localizzate nella parte settentrionale del nostro territorio. Ma ancora una volta sarà il vento il protag..

Monreale. Amministrative del 28 aprile. Come si vota tra premio di maggioranza, doppio turno, effetto trascinamento, parità di genere

Cronaca

[gallery ids="17926,83298,90246,93604,92344,68611,94090,94780"] Monreale, 13 marzo 2019 - In vista delle amministrative del 28 aprile 2019 cerchiamo di fare un po’ di chiarezza per coloro i quali non conoscono ancora il funzionamento della legge elettorale approvata nel 2016 in Sicilia. In ques..