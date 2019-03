Guzzo, Giuliano e Rincione (Forza Italia): “Caputo un candidato presente nel territorio con capacità politico-amministrative”

Monreale, 12 marzo 2019 – Il tassello del puzzle del centrodestra sulla candidatura a sindaco nelle prossime amministrative è stato messo. Il candidato scelto da Forza Italia è Salvino Caputo. A dichiararlo ieri pomeriggio Gianfranco Micciché, in qualità di responsabile del partito di Silvio Berlusconi in Sicilia, ha ufficializzato la sua decisione. Una scelta sostenuta da Antonella Giuliano e da Giuseppe Guzzo, e dal nuovo ingresso in Forza Italia, il consigliere Giorgio Rincione. “Ringraziamo il Commissario Regionale presidente Micciché, i deputati nazionali e regionali, il coordinatore provinciale di Forza Italia per aver dato ascolto, nella loro scelta, alle richieste dei territori”, hanno dichiarato i consiglieri.

“Una scelta non scontata – sottolineano i forzisti – ma ponderata e responsabile, di coerenza e d’ascolto che conferma ancora una volta la sensibilità del partito verso le esigenze e le richieste dei cittadini che, stanchi di cambiamenti illusori che hanno portato la città e le frazioni a condizioni di vivibilità pari al medioevo, chiedono oggi a gran voce il ritorno di un’amministrazione di polso e capace di portare la città agli antichi splendori d’un tempo”.

Una posizione diametralmente opposta a quella espressa questa mattina ai nostri microfoni dal consigliere azzurro Angelo Venturella, che criticava pesantemente la scelta dei vertici del partito, così come esprimeva profonde perplessità sull’adesione al suo partito del consigliere Giorgio Rincione.

Ma per i colleghi di partito invece si tratta di “una scelta di coerenza, scevra da qualsiasi logica di convenienza contingente”. In uno scenario politico dove altri partiti, come il Pd, scendono in campo con liste civiche, Forza Italia ha deciso di “optare per un autentico progetto di centro destra, senza trucchi e senza mimetismi, anziché convergere verso ambigue alleanze di circostanza dalla dubbia connotazione politica ed ideologica”.

Perché quindi Salvino Caputo? “Scelta guidata dal riconoscimento dell’incontestabile capacità politico-amministrativa, elemento di importanza cruciale in una situazione delicata come quella in cui si trova oggi Monreale – spiegano i tre consiglieri. Oltre alla determinazione dettata dall’esperienza e dalla coerenza, ma soprattutto riconosciamo al nostro candidato sindaco la sua presenza continua sul territorio in questi anni, indipendentemente dalle cariche istituzionali ricoperte, cosa che di certo non si può dire per alcuni degli altri candidati alla carica di Sindaco”.

“Dunque nello scegliere di fare una politica ‘di servizio’ – concludono – aperta a tutte le forze civiche, liberali e moderate di centrodestra, piuttosto che una politica ‘di comodo’, la nostra scelta non poteva che essere così orientata”.