Maltempo, torna l’inverno. Previsto un crollo delle temperature

“Video realizzato per gioco dai nostri figli. L’insegnante Antonella Lo Presti estranea alla vicenda”

Cronaca

Monreale, 10 marzo 2019 - “Il video era stato realizzato per gioco dai nostri figli, reduci da una recente visione televisiva del film “ L’Ora legale”. Da genitori vogliamo ribadire tutta la nostra solidarietà all’insegnante Antonella Lo Presti che, per la sua serietà professionale e per..