“Vota Antonè senza chiederti il perchè”. Al centro delle polemiche la maestra Antonella Lo Presti

Monreale, 8 marzo 2019 – “Vota Antonè senza chiederti il perchè”. Il video di 16 secondi diventa subito virale, ed è bufera intorno alla maestra Antonella Lo Presti. La notizia è stata pubblicata questa mattina dal Giornale di Sicilia, ed è subito rimbalzata sui social, facendo velocemente il giro delle scuole monrealesi.

Al centro dell’attenzione è finita la maestra monrealese. Antonella Lo Presti insegna presso l’istituto F. Morvillo. Il video ritrae i suoi alunni mentre intonano un augurio per la candidatura della loro maestra al consiglio comunale in occasione delle amministrative del 28 aprile: “Vota Antonè senza chiederti il perchè”. Il video “gira” su whatsapp, ed è subito virale, finché qualcuno ha ben pensato di segnalarlo alla dirigente dell’istituto, la Prof.ssa Beatrice Moneti, affinché valutasse se fosse il caso di assumere dei provvedimenti nei confronti dell’insegnante. Comportamento diseducativo? Una semplice leggerezza? Una goliardia o semplicemente una carineria nei confronti della propria maestra?

Lo slogan intonato dai ragazzi riprende quello del film di Ficarra e Picone, “L’ora legale”, a sostegno del candidato sindaco Patanè, interpretato da Toni Sperandeo.

“È prematuro fare una valutazione” – spiega la dirigente dell’istituto, la prof.ssa Beatrice Moneti. Non è ancora emerso chi abbia potuto girare il video, se un alunno, un genitore, l’insegnante stessa, né tantomeno chi lo abbia messo in rete. Né è chiaro il motivo per cui i piccoli alunni abbiano intonato il coro.

Sulla vicenda la prof.ssa Moneti ci ha spiegato di avere avviato un’istruttoria per avere chiarimenti, un atto dovuto, ma anche un passaggio necessario per entrare in possesso di tutti gli elementi e valutare così l’eventuale gravità della vicenda. “Soltanto a quel punto potrò valutare se dovranno essere assunti provvedimenti disciplinari nei confronti dell’insegnante”.

La Lo Presti, che è candidata in una lista in appoggio al sindaco attuale, Piero Capizzi, al momento preferisce non rilasciare alcuna dichiarazione.