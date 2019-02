Alla Veneziano XX Giornata della lingua madre, “conserviamo la lingua siciliana”

Il monrealese Tommaso Renda, ballerino di una delle più importanti compagnie di danza della Germania

FiloDiretto Junior

Monreale, 25 febbraio 2019 - “Sono cresciuto in teatro, fin da bambino mio padre mi portava con sé al Teatro Massimo di Palermo. Ricordo ancora quando sedevo accanto al pianista e lo osservavo mentre provava. Insieme alla compagnia del Teatro Massimo andavo in giro per la Sicilia, quando erano in..