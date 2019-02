In Sicilia 5 mln a fondo perduto per ripristinare i teatri. Gambino (Mosaico): “Non sprechiamo questa opportunità”

Monreale, 20 febbraio 2019 – Sono arrivo in Sicilia grossi finanziamenti a fondo perduto per la riqualificazione di teatri e sedi per lo spettacolo, e Roberto Gambino non perde tempo a proporre Monreale come potenziale destinataria di una parte di questi fondi.

Lo scorso 17 gennaio è stato emesso un avviso pubblico da 5 milioni di euro per ripristinare gli oltre 300 teatri minori in Sicilia. Per quanto riguarda i teatri pubblici sono previsti interventi pari al 100% del costo del progetto, mentre per i privati la quota massima sarà pari all’80%, con una soglia massima, in entrambi i casi, di 300.000 €.

Fondi che saranno destinati ai lavori di ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza, per l’innovazione degli impianti e l’acquisizione di strumentazione tecnologicamente avanzata. I fondi sono stati approntati dalla Presidenza della Regione attraverso l’ex articolo 38 dello Statuto e i progetti dovranno pervenire al Dipartimento competente entro il 15 marzo di quest’anno.

“Per il Comune di Monreale il contributo a fondo perduto sarebbe pari al 100% della spesa ritenuta ammissibile – dichiara Roberto Gambino, candidato sindaco per Il Mosaico -, e il contributo massimo che può essere richiesto dal Comune è fissato in 300.000€, più di quanto basterebbe per definire lavori, logistica e arredi per rimettere in funzione il nostro ex Cinema Imperia”.

“Nel nostro progetto politico-amministrativo – conclude Gambino – puntiamo con forza a queste risorse e saremo in grado di attrezzare il nostro Comune nel modo migliore per potere accedere a queste e a tutte le altre opportunità che non ci lasceremo certamente sfuggire. Non è vero che non ci sono risorse economiche su cui contare e sicuramente, in tale ambito, si può fare meglio di chi ci ha amministrato sino ad oggi”.