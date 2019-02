Monreale, oggi in piazzetta Vaglica il gazebo della Lega per firmare a sostegno del premier Salvini

Monreale, 7 febbraio 2019 - Anche oggi un altro caso di aggressione. Un altro episodio di cani randagi che, quando sono riuniti in branco, diventano pericolosi. Ormai non si tratta di episodici sporadici. Questa mattina una donna, Laura Li Manni, è stata aggredita da tre cani mentre percorreva via ..

Monreale: «Notti in auto». La storia di Ada: «Io e mio figlio non esistiamo più»

Cronaca

Monreale, 7 febbraio 2019 - «Io e mio figlio non esistiamo più. Non abbiamo più nessun diritto civile. Siamo stati cancellati dall’anagrafe. Adesso non posso richiedere certificati, non abbiamo diritto all’assistenza sanitaria, è come se non esistessimo». Ada, palermitana, dal 2016 trapi..