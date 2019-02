Via Altofonte, a breve la strada verrà chiusa per il rifacimento del manto stradale

Palermo, 6 febbraio 2019 – Nelle prossime settimane partiranno i lavori di rifacimento del manto stradale di via Altofonte tra via Olio di Lino e viale Regione Siciliana. L’intervento verrà eseguito dalla Rap e rientra nella programmazione per l’anno 2018 prevista dal Comune di Palermo.

A stabilirlo è un’ordinanza che prevede l’inizio dei cantieri nel quartiere Pagliarelli anche se non è stata indicata una data di avvio.

A causa del danneggiamento della carreggiata, nel tratto di strada diversi sono stati gli incidenti che si sono verificati in passato. Lungo la via appena c’è una pioggia torrenziale saltano i tombini, lasciando la carreggiata scoperta. Da anni la problematica è stata più volte fatta presente dai residenti e l’anno scorso il Comitato Civico Pagliarelli si era fatto portavoce dei disagi del quartiere diffidando il comune del capoluogo. “Confidiamo nella professionalità della Rap per mettere fine ai tombini sotto quota”, dichiara il Comitato.

Proprio a causa delle cattive condizioni della strada a settembre scorso la via era stata scenario di un brutto incidente stradale.