Amministrative monrealesi. Lo Coco non scioglie la riserva, ma è dato in quota Capizzi (e lo ringrazia pubblicamente)

Monreale, 6 febbraio 2019 – “Mi sento di ringraziare l’amministrazione comunale per il senso di responsabilità mostrato nei confronti dei cittadini”. Ad esprimersi così non è un consigliere comunale di maggioranza in vena di accreditare meriti al sindaco Capizzi, bensì un consigliere di opposizione. Pippo Lo Coco, di “Diventerà Bellissima”. Un consigliere sempre presente in aula e sempre prodigo di aspre critiche nei confronti dell’attuale governo della città.

“Da tanti anni sono impegnato per fare riaprire la delegazione di Pioppo e per evitare il transito dei mezzi pesanti lungo l’asse viario della frazione. Finalmente, da ieri, la delegazione ha aperto i battenti e offre i servizi di anagrafe e tributi. Mentre a TIR e mezzi pesanti è stato vietato il transito lungo la SS186. Con grande giovamento per la salute dei nostri concittadini. A Pioppo si registra purtroppo un elevato numero di tumori, anche tra i giovani”.

Lo Coco, assessore nella prima giunta formata dal sindaco Capizzi, che aveva appoggiato durante le amministrative 2014, poi passato all’opposizione, sembra però tornare sui suoi passi. Con molta probabilità avrebbe deciso di sposare la campagna elettorale del sindaco uscente.

Raggiunto al telefono, nega che abbia preso una decisione, ma più che altro sembra che non abbia sciolto la riserva. “In settimana mi vedrò con gli altri consiglieri del mio gruppo. Prenderemo tutti insieme una decisione”.

Tra questi consiglieri c’è Marco Intravaia, il pupillo del governatore Nello Musumeci, impegnato in queste settimane nell’intento di cucire delle alleanze da proporre agli elettori. Parla con tanti, da Arcidiacono, a Lo Biondo, a Gambino. Difficile però pensare che possa spingersi ad avviare un dialogo con Capizzi. Molto probabile quindi che le strade percorse da Lo Coco e Intravaia possano ben presto divergere. I tempi sono più che maturi perché vengano fatte delle scelte.

“È certo, però – sottolinea Lo Coco -, che “Diventerà Bellissima” il 28 aprile si presenterà agli elettori con una sua lista”.

Lo Coco è considerato nell’ambiente un politico dal fiuto sopraffino, capace di riconoscere in tempo il cavallo vincente.