Monreale. Furto di batterie per gli autocompattatori della ditta Mirto. Presi di mira i mezzi che stazionano a piazzale Candido

Monreale, 5 febbraio 2019 – Rubate le batterie dei due autocompattatori che stazionano a piazzale Candido. L’ultimo furto è avvenuto questa notte. Solamente venerdì scorso si era verificato lo stesso episodio. Ad essere saccheggiato era stato il mezzo per la raccolta della carta e del cartone. Il servizio aveva subito inevitabilmente un rallentamento.

Questa notte preso di mira il mezzo per la raccolta della plastica. “Oggi non è prevista la raccolta della plastica, per cui non dovrebbe esserci alcun disservizio”, spiega il responsabile della ditta Mirto, Fabio Adimino.

Piccola rivoluzione intanto sull’organizzazione della raccolta differenziata. All’interno dei punti di raccolta i rifiuti indifferenziati potranno essere conferiti solamente il venerdì. Un giorno a settimana e non più tutti i giorni. “Una decisione resa necessaria per consentirci un controllo più dettagliato sui rifiuti conferiti”, spiegano dalla ditta Mirto. Insomma, ci fanno capire dalla ditta, troppi furbetti si lasciavano tentare dal conferire nei sacchetti dell’indifferenziato un po’ di tutto. “Abbiamo registrato un conferimento eccessivo che non consente all’operatore un controllo più analitico dei sacchetti, dato il grosso afflusso di utenza nei centri di raccolta. Questa scelta spingerà l’utenza ad effettuare una differenziata più meticolosa, e di conseguenza ci aspettiamo di ricevere un maggiore volume di rifiuti differenziati e una minore quantità di indifferenziato”.

L’unica eccezione, fanno sapere dalla ditta Mirto, riguarderà i pannolini e i pannolini. Per loro nessun limite al conferimento che rimarrà giornaliero.