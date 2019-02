Monreale, emergenza maltempo: in azione la Protezione civile e Overland. Attivi i numeri per segnalazioni

Monreale, 5 febbraio 2019 – Sin dalle prime ore di questa mattina i volontari dell’associazione Overland, sotto il coordinamento dell’Ufficio Comunale della Protezione Civile, sono impegnati in una serie di interventi che stanno andando avanti in tutto il territorio comunale, al fine di dare assistenza alla popolazione ed ai cittadini che hanno avuto difficoltà per le abbondantissime piogge.

Il gruppo è stato coordinato direttamente dal sindaco Piero Capizzi e dall’assessore alla Protezione Civile Mimmo Gelsomino, che hanno ringraziato i dipendenti comunali e i volontari che si sono attivati per risolvere le emergenze in via Linea ferrata ed in altre zone periferiche come in contrada Ginestra, dove una abitazione è stata messa in sicurezza dai volontari che hanno fatto defluire le acque in alcuni torrenti naturali che si trovavano nelle vicinanze.

Intanto anche una squadra di operai degli uffici tecnici comunali, stanno monitorando il territorio .

I numeri utili della Protezione civile 3292105429. Associazione Overland 3343298562 – 3248281083