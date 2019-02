Altofonte, acqua non potabile. Il comune ne vieta l’utilizzo

Altofonte, 5 febbraio 2019 -Dal controllo effettuato dall’ufficio tecnico, in collaborazione con gli operai dell’acquedotto, sulla potabilità delle acque immesse nelle reti idriche comunali, è emerso che le acque delle sorgenti, a causa delle abbondanti precipitazioni, sono torbide e per tanto non possono essere utilizzate momentaneamente per uso potabile.

A darne comunicazione, oggi pomeriggio, è stato il comune di Altofonte. Si stanno effettuando le azioni previste in questi casi per fare rientrare nella norma i valori.