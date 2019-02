Volley, settimana difficile per la Primula ma la squadra non perde posizione in classifica

Monreale, 4 febbraio 2019 – Battuta d’arresto per la Serie D, che esce sconfitta per 3 a 0 dalla trasferta di sabato pomeriggio contro il Mondello.

Alle prime battute di gara si sono viste due formazioni sostanzialmente alla pari, con le padrone di casa in leggero vantaggio di 2/3 punti. Le ragazze monrealesi hanno tentato più volte di colmare lo svantaggio senza però riuscirvi, complici numerosi errori nei fondamentali che hanno consentito al Mondello di allungare sino al 25-19 del primo set.

La formazione messa in campo da mister Gurrieri ha poi espresso una prestazione opaca, caratterizzata da errori banali e da un gioco prevedibile, tanto che gli altri due set sono stati facile bottino dei padroni di casa (25-15, 25-18).

Fortunatamente la sconfitta non ha pregiudicato la posizione in classifica, poiché anche le inseguitrici a loro volta hanno tutte perso le partite giocate in questa ultima giornata del girone di andata.La prossima gara sarà la trasferta del 17 febbraio in casa del Kunos Cinisi. Bene ha fatto invece l’Under 18, che nella gara casalinga di venerdì si è imposta sul Laide Carini per 3 a 0 (25-9, 25-15, 25-9).

Altrettanto bene ha fatto anche la Seconda Divisione, che nella gara casalinga di domenica pomeriggio contro la Pallavolo 2000 ha ottenuto una facile vittoria per 3 a 0 (25-19, 25-18, 25-22) raggiungendo quota 18 nella classifica di questa prima giornata del girone di ritorno. Prossima gara in trasferta il 13 febbraio in casa del Mondello.