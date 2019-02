Raccolta differenziata e nuovi centri comunali di raccolta. In arrivo un bando di finanziamento dalla regione Siciliana

Monreale, 4 febbraio 2019 – “È in corso di pubblicazione da parte del Dipartimento regionale Acque e Rifiuti l’avviso pubblico per finanziare moderni sistemi per migliorare i livelli di raccolta differenziata e per costruire nuovi centri comunali di raccolta o ampliare quelli esistenti. Si tratta di somme destinati ai Comuni, anche in forma associata a valere sul programma operativo Ferst 2014/2020 su due diverse misure, tutte finalizzate a migliorare i livelli di raccolta e per rendere più efficienti i centri di raccolta o per realizzare nuovi impianti”.

Salvino Caputo invita l’Amministrazione comunale, ancora in carica per pochi mesi, a vigilare per evitare di perdere questo importantissimo finanziamento. “Le due misure – spiega – asse 6 e asse 6.1.2 prevedono finanziamenti al 100% per ottimizzare la gestione del servizio di raccolta differenziata e per costruire nuovi impianti di raccolta comunali con un finanziamento fino a 800 mila euro o fino a 300 mila euro per ampliare o modernizzare quelli esistenti”.

“Si tratta di un’occasione imperdibile – ha aggiunto Salvino Caputo – perché consentirebbe di eliminare questi indecorosi e illegali centri di raccolta, e di realizzare nuovi e moderni impianti che possono ospitare e selezionare i rifiuti. Così come potremmo passare da una arcaica organizzazione di raccolta differenziata a una moderna con dotazione di contenitori, isole ecologiche e strumenti di separazione anche con l’acquisto di contenitori e mezzi. Così da raggiungere sistemi ottimali di raccolta”.

“Bisogna passare a sistemi moderni ed avveniristici di raccolta, che veramente, e non a parole, potrebbero consentire notevoli risparmi. Da giorni sul sito del dipartimento è in pubblicazione il bando e invito il Comune a predisporre progetti e documentazione in attesa della vera decorrenza. Anche se temo – ha sottolineato Caputo – che la Giunta in piena campagna elettorale farà perdere anche questi finanziamenti”.