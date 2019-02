Monreale. È gara di solidarietà per la famiglia Cassarà. Denaro, medicine, alimenti, abbigliamento. Mercoledì raccolta alla Caritas

Monreale, 4 gennaio 2019 – Una vera e propria gara di solidarietà si è innescata intorno alla famiglia di Pietro Cassarà, dopo l’appello lanciato su queste colonne la settimana scorsa. Da allora si sono mobilitate molte associazioni e comitati monrealesi, come la Casa delle Gioie, la Pro Loco Monreale, i gruppi Facebook “SiAmo Monreale” e “Monreale Come la vorresti?”. Il Presidente dell’ARS Gianfranco Micciché ha promesso un assegno di 1.000 €. Anche dalla provincia di Messina sono arrivato dei contributi, mentre alcuni commercianti di Monreale e politici hanno dato un aiuto preferendo però di rimanere nell’ombra. Ma soprattutto sono stati tanti i cittadini che con discrezione, rimanendo nell’anonimato, hanno aiutato questa famiglia.

E così denaro, medicine, alimenti, abbigliamento, sono giunti alla famiglia di Pietro, che ha voluto esprimere il suo più forte senso di riconoscimento.

Per sua figlia, una quattordicenne che ha dovuto abbandonare gli studi perché colpita da una malattia che, tra gli altri problemi causati, le impedisce la deambulazione, non è stata ancora espressa una diagnosi. Ma altri sanitari hanno preso a cuore il suo caso e si stanno interessando. La ragazza si sta sottoponendo ad ulteriori accertamenti. In mancanza di esito positivo si vedrà costretta a recarsi a visita presso centri specializzati del nord Italia.

La moglie è invece affetta da una forma tumorale.

Tutta questa solidarietà ha commosso Pietro e la moglie. Raccontano con un sorriso come tante persone si siano offerte di aiutarli in questi giorni. Però ancora non è arrivata alcuna offerta di lavoro. È questa la loro vera speranza. “Una assunzione, di qualsiasi tipo – Pietro preme a sottolinearlo – mi permetterebbe di essere indipendente e di provvedere autonomamente alle spese familiari”.

Intanto alla Caritas diocesana è stata organizzata una raccolta.

Chiunque volesse dare una mano alla famiglia Cassarà può recarsi presso i locali della Caritas di Monreale, in piazza Carmine, giorno 6 e 13 febbraio dalle 16 alle 18 e lasciare il proprio contributo, alimentare o in denaro. La Caritas si occuperà di creare un fondo al quale attingere per sostenere le spese della famiglia, per i farmaci, per le visite mediche, per gli alimenti. Mentre sarà la stessa Caritas a farsi carico dell’acquisto dei biglietti aerei, come già fatto in tante altre occasioni.