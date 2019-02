Via Ponticello Oneto chiusa al transito per sei mesi

Palermo, 3 febbraio 2019 – Previsto per domani l’inizio dei lavori al collettore fognario a sistema misto di Via Ponticello Oneto, dalla Via Paruta a Via Palmerino Molara e dalla Via Ponticello Oneto a Strada Vicinale Badame.

I lavori dureranno circa sei mesi, stabilito per agosto il termine della manutenzione.

La Ditta I.CO.E.S. & C.SAS, che realizzerà l’opera fognaria, è incaricata di apporre adeguata segnaletica indicante la chiusura e i percorsi alternativi. Anche se al momento nessun percorso è stato comunicato.

La strada è un collegamento secondario molto trafficato soprattutto la mattina. Infatti si prevedono ingorghi e caos. La strada spesso è utilizzata come scorciatoia dai residenti di Monreale per evitare il traffico di Corso Calatafimi.

I lavori prevedono la chiusura totale al transito veicolare di Via Ponticello Oneto da via Paruta a via Palmerino Molara e di Via Basile da Via Palmerino Molara a Via Sambucia.