Monreale. Degrado ed abbandono alla base dello spopolamento del Villaggio Montano. Ville in vendita e attività commerciali in crisi

Monreale, 3 febbraio 2019 – Siamo in campagna elettorale, e le criticità del territorio monrealese vengono evidenziate da chi si propone come guida per la città per i prossimi 5 anni. A lanciare un grido di allarme sullo stato del villaggio Montano è Salvino Caputo (Orgoglio siciliano). “Quella che un tempo con orgoglio era chiamata la Svizzera della Sicilia oggi è rappresentata da ville chiuse o in abbandono, strade dissestate, alberi pericolanti, impianti di illuminazione spenti da anni, erbacce ovunque e attività commerciali chiuse. Oggi il Villaggio Montano nella frazione di San Martino delle Scale, un tempo luogo di residenza o di villeggiatura, meta scelta da notabili, imprenditori e esponenti politici con storiche attività ristoratrici ed alberghiere, è un insieme di ville chiuse, ed esempio di degrado e di abbandono a causa della assenza di infrastrutture e servizi, per colpa di una Amministrazione che in questi anni ha totalmente dimenticato una parte importante e qualificata del territorio”. Lancia la denuncia Salvino Caputo, che ha visitato la borgata di San Martino delle Scale e incontrato i pochi residenti che continuano a vivere al Villaggio Montano nella speranza che una nuova attenzione politica possa invertire lo spopolamento del territorio.

“È evidente – ha aggiunto Salvino Caputo – che l’abbandono di questo territorio dal punto di vista turistico, residenziale e commerciale coinvolge tutto un territorio che vive un momento di crisi demografica e commerciale proprio per la diminuzione dei residenti. Basta pensare che molte ville sono state messe in vendita proprio per le condizioni di invivibilità e pericolo del territorio. La sera infatti la mancanza del sistema di illuminazione rende impossibile in termini di sicurezza vivere al villaggio montano. Le strade sono intransitabili e i timori per furti o aggressioni sono attuali. E questo, nonostante il territorio di San Martino si presta naturalmente ad un rilancio turistico ed economico legato alle bellezze del territorio. Ho incontrato, ha continuato Caputo, gli operatori commerciali che denunziano un grave momento di crisi legato allo spopolamento del territorio. Sono necessari interventi di riqualificazione del territorio che possiede enormi potenzialità come il verde circostante, l’Abbazia, il Castellaccio e una natura ricca di percorsi. Se non si interviene in tempo San Martino rischia di desertificarsi. Nei prossimi giorni ha concluso Caputo incontrerò gli operatori commerciali e le associazioni presenti nel territorio per individuare le iniziative infrastrutturali e turistiche per rilanciare l’importante frazione di Monreale.