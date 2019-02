Laici cattolici non più spettatori passivi degli eventi politici ma testimoni credibili dei valori espressi dalla Dottrina Sociale della Chiesa

Monreale, 3 febbraio 2019 – Nei giorni 25, 26 e 27 gennaio 2019 si è tenuto a Roma il XIII Congresso Nazionale del Movimento Cristiano Lavoratori sul tema “Forti della nostra identità, attraverso il Lavoro, costruttori di speranza in Italia e in Europa”.

Al termine dello stesso è stato riconfermato, all’unanimità, il presidente nazionale Carlo Costalli e sono entrati a fare parte della segreteria nazionale il neo presidente MCL della provincia di Palermo Dott. Giuseppe Gennuso e la Dott.ssa Angela Barone.

Tre giorni di intenso dibattito durante i quali si sono avvicendati diversi ospiti tra cui il presidente del consiglio Giuseppe Conti, il presidente del parlamento europeo Antonio Tajani, il segretario nazionale della UIL Carmelo Barbagallo, e tanti altri invitati provenienti da tutta Italia. Lavoro, famiglia e solidarietà sono stati i temi trattati nel corso delle tre giornate congressuali, dove ricorrente è stato l’invito a mobilitarsi per contribuire alla costruzione di una società più solidale, capace di porre al centro dell’attenzione la dignità dell’uomo e i suoi bisogni.

Il presidente Costalli, nella sua relazione conclusiva, ha evidenziato quanto importante sia oggi il ruolo dei cattolici in questo contesto politico che vede una profonda crisi dei partiti e del bipolarismo, con l’emergere prepotente di un orizzonte confusamente nazional-identitario dai tratti populisti. Laici cattolici non più spettatori passivi degli eventi politici contemporanei ma testimoni credibili dei valori espressi dalla Dottrina Sociale della Chiesa, capaci di proporre una nuova classe politica attivamente protagonista sia in campo Europeo (in sintonia con il PPE), sia a livello locale (in contesti civici).

Ed ecco che, a seguito di questo mandato deliberato al termine dei lavori congressuali, anche il Circolo MCL di Monreale ha scelto di impegnarsi per le prossime elezioni amministrative con l’intento di costruire uno spazio comune per tutti i cattolici monrealesi che vorranno impegnarsi insieme per la realizzazione di un progetto politico, “Forte della nostra identità”.

“Valuteremo attentamente le candidature a sindaco e i rispettivi programmi che in questi giorni si stanno delineando in vista delle prossime amministrative”, dice Fabio Billetta presidente del circolo MCL Monreale, “e avvieremo una serie di incontri esplorativi con l’intento di trovare una giusta collocazione al fine di poter lavorare per la realizzazione di una nuova idea di sviluppo e di rinascita per la nostra città di Monreale”.