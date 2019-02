“Paramorfismi dell’età scolare ed educazione alla Postura”, se n’è parlato nei licei di Monreale e San Giuseppe Jato

Monreale, 02 febbraio 2019 – La conferenza fa parte degli incontri previsti dal progetto “Educazione alla Salute”, dell’Area Salute del liceo Basile/D’Aleo di Monreale.

L’evento si è svolto nella prima parte della mattinata, presso i locali del plesso Basile/D’Aleo, coinvolgendo le classi dei licei. Mentre nella seconda mattinata, presso i locali del liceo di S.Giuseppe Jato, con gli studenti del liceo scientifico e dell’agrario di S. Cipirello.

Nell’incontro di oggi si è parlato di “Paramorfismi dell’età scolare e dell’educazione alla Postura”. Dopo una introduzione ai lavori da parte della prof.ssa di Scienze Motorie e Sportive Carla Castronovo, ha relazionato il dott. Vincenzo Lo Verso, docente della Facoltà di Scienze Motorie di Palermo. Inoltre, anche noi come classe quinta Istituto Ipsasr di San Cipirello abbiamo creato un power point relazionato da due nostri compagni, Francesco Di Martino e Martina Ricotta.

Considerando ciò che abbiamo visto rappresentato nel power point del professore Lo Verso, penso sia giusto assumere determinate corrette posizioni che potranno aiutarci nello sviluppo del corpo.

Quella di oggi per noi è stata un’iniziativa altamente educativa, molto importante per la nostra salute ma soprattutto per il nostro benessere. È importante perché spesso noi giovani tendiamo ad avere dei vizi posturali, come ad esempio la scorretta posizione quando stiamo molte ore con lo smartphone, oppure dietro i banchi di scuola, tendendo a tenere la schiena in una posizione che porta alla malformazione della colonna vertebrale.

Altro esempio può essere quello relativo allo zaino, che se portato solo su una spalla, in futuro una spalla tenderà ad essere più bassa dell’altra, portando così una possibile scoliosi. Tutti queste cattive abitudini potrebbero portarci a dei paramorfismi che, se non presi in tempo prima dei 20 anni, ce li porteremo dietro tutta la vita.

Concludo col ringraziare il professore Lo Verso per la sua dissertazione altamente competente e chiaramente alla portata di tutti, alla nostra professoressa di Scienze motorie Carla Castronovo, Referente Area Salute, alla fiduciaria di plesso prof. Maria Bruno e alla dirigente scolastica Cettina Giannino.