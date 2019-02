L’Italia che resiste, a Monreale in piazza esponenti del PD, “Liberi di Lavorare” e Monreale bene comune

Randagismo, cane investito muore in via Pietro Novelli. Un altro si rifugia in una scuola

Cronaca

Monreale, 31 gennaio 2019 - Nella tarda mattinata di oggi un cane è stato investito e lasciato morire in via Pietro Novelli, all'altezza del cimitero. Quando è stato trovato da alcuni passanti non c'è stato più nulla da fare per l'animale ormai senza vita.