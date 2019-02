Incidente ieri sera in via Olio di Lino, 26enne gravemente ferito. Fanciuso: “Tratto pericoloso per la scarsa illuminazione”

Palermo, 2 febbraio 2019 – Ieri sera in via Olio di Lino, intorno alle 19.00, un ragazzo di 26 anni è stato falciato da un’auto in corsa. Il giovane ha riportato serie ferite ed è stato subito portato al pronto soccorso.

A denunciare l’accaduto è l’ex consigliere di circoscrizione Domenico Fanciuso, che ha dichiarato: “Il fatto si ripropone ancora una volta. Nei mesi scorsi, sempre nello stesso punto, un ragazzo è rimasto in coma per un altro incidente. Ho tante volte segnalato la pericolosità della strada al buio in questo tratto, ma non sono stato ascoltato. Rinnovo l’appello agli organi competenti e a tutte le istituzioni perché si attivino per un rapido intervento prima che ci scappi il morto”.

Il tratto di strada in questione è caratterizzato effettivamente da una scarsissima illuminazione, e anche laddove presente risulta insufficiente. Inoltre non di rado i lampioni sono arbitrariamente spenti e la mancanza di marciapiede aumenta esponenzialmente la pericolosità della strada.