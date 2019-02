Bando a sostegno dei servizi per prima infanzia, Gambino: “Sindaco si attivi, anche se è impegnato in campagna acquisti”

Monreale, 02 febbraio 2019 – “È ora che il Comune riprenda le fila delle politiche scolastiche e per l’infanzia e che colga al volo la grande opportunità fornita dal bando pubblicato dal Dipartimento Famiglia e Politiche sociali, con DDG n. 2427 del 29/11/2018, finalizzato ad aumentare la diffusione di servizi qualificati dedicati ai bambini da zero a tre anni”. A dichiararlo è Roberto Gambino, portavoce del movimento “Il Mosaico”.

“Si tratta di una buona occasione per la cittadinanza e per le scuole monrealesi – ha detto Gambino – che merita attenzione. Il finanziamento, la cui dotazione complessiva è di quasi 17 milioni di euro, prevede interventi per l’adeguamento di immobili pubblici esistenti e per l’acquisto di forniture e arredi a supporto delle strutture esistenti, spesso inadeguate”.

“Capiamo che il nostro Sindaco sia troppo impegnato a fare campagna acquisti per le prossime elezioni comunali – continua il portavoce di Mosaico – e che, ormai, è tardi per organizzarsi in questo tipo di attività amministrativa, ma chiediamo all’Amministrazione di tentare di attivarsi lo stesso. Occorre avere la giusta attenzione per un settore che, da troppo tempo, necessita di essere organizzato coinvolgendo i propri uffici e le sinergie possibili in questo ambito. Per questo specifico Bando la documentazione necessaria, per accedere ai finanziamenti del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2007/2013, deve essere presentata entro il 23 marzo prossimo”.

“Puntare sul miglioramento dei servizi scolastici – prosegue – significa puntare sui cittadini del futuro, favorendo la conciliazione vita-lavoro delle madri e garantendo un supporto socio-culturale qualificato alle famiglie – conclude Gambino- scuola, cultura e opportunità sociali sono al centro dell’azione politico-programmatica del nostro Movimento e occasioni simili non devono essere lasciate cadere per inerzia e disattenzione”.