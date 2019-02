Monreale, ratti dentro l’Ufficio Tecnico del Comune. Lo Biondo: “Inaccettabile, salvaguardare la salute dei dipendenti”

Monreale, 1 febbraio 2019 – Tensioni questa mattina all’interno dell’Ufficio Tecnico per la presenza di alcuni ratti che scorrazzavano tranquilli nei locali. I topi sono stati infine presi ed eliminati, ma non è la prima volta che i dipendenti degli uffici di Monreale lamentano la presenza di roditori presso le sedi di lavoro.

Già in passato erano stati segnalati casi del genere e, anche volendo ingiustamente tralasciare il rischio per i dipendenti, la presenza di roditori all’interno dell’archivio mette in pericolo l’integrità dei documenti che rischiano di essere mangiati dagli stessi.

A segnalare il fatto è Massimiliano Lo Biondo, candidato sindaco della lista civica Oltre, che chiede all’amministrazione di attivarsi al più presto per avviare opportune operazioni di controllo e derattizzazione dell’Ufficio Tecnico di Monreale. “Non è accettabile lo stato in cui si trovano quei locali – afferma Lo Biondo -. Si deve salvaguardare la salute dei dipendenti che non possono lavorare in luoghi in stato di abbandono a tal punto da essere infestati dai topi”.

Già nei mesi scorsi Lo Biondo aveva denunciato le condizioni precarie in cui versa l’Ufficio Tecnico. Nel mese di ottobre infatti, in un altro articolo, si era trattato il tema dell’acqua che colava dentro l’ufficio distruggendo o rendendo illeggibili documenti importanti e bloccando la già lenta burocrazia. Oltre ai faldoni zuppi d’acqua e ai documenti fradici e ammuffiti adesso la situazione è ulteriormente peggiorata.