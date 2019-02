Ancora degrado in via La Torre e via Turati. Il Movimento Occupiamoci di Monreale lancia la raccolta firme per denunciare lo stato di abbandono

Monreale, 1 febbraio 2019 – Il Movimento civico Occupiamoci di Monreale, dopo aver raccolto le firme di 40 famiglie, sporge una denuncia per rischio igienico-sanitario per spingere l’amministrazione ad occuparsi delle case popolari di via La Torre e via Turati, a pochi passi dal monumento ai caduti.

L’area era stata già attenzionata dal movimento nell’agosto dello scorso anno, quando in seguito all’intervento di Occupiamoci di Monreale questa Redazione riportava le condizioni di grave degrado ivi riscontrate. Strade dissestate, marciapiedi rotti e invasi dall’erba, fognature scoperte, topi e zanzare.

Già allora i residente erano stanchi di dover vivere in queste condizioni, visto che già da anni non venivano eseguiti interventi di manutenzione, derattizzazione o disinfestazioni, nonostante le continue richieste sia scritte che verbali.

“Un ghetto, definito tale, date le condizioni di insalubrità e l’illuminazione fatiscente – dice Benedetto Madonia, presidente del movimento -. Ma noi non ci siamo arresi allora, quando preannunciammo un esposto se l’amministrazione non avesse provveduto ad un piano vero di pulizia delle zone verdi e periferiche della città e in tutti i quartiere. Chiedevamo un sopralluogo che fosse seriamente propedeutico ad un programma complessivo di rilancio, in quanto a nostro avviso l’emergenza di igiene pubblica e di prevenzione collettiva impone la necessità di un impegno particolarmente significativo”.

“Sono oramai trascorsi 5 mesi – conclude Madonia -, oltre il tempo massimo da noi previsto, e oggi, dopo i sopralluoghi inconcludenti di chi di competenza, abbiamo raccolto le firme di 40 famiglie e formulato una denuncia, mantenendo l’impegno assunto il 20 agosto 2018”.