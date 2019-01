vago, esce l’EP d’esordio “Distanze”. Registrato nella casa discografica Gamma Musica a Villaciambra

Monreale, 31 gennaio 2019 – “Trovare sempre una buona ragione per andare avanti…in questa vita dove non c’è tempo per ritrovarsi”. È una delle frasi di “Distanze”, canzone che intitola l’EP d’esordio di Antonio Marrone in arte vago. L’album pubblicato in questi giorni è stato registrato a Villaciambra presso Gamma Musica Recording Studio.

Il giovane cantautore canta di ciò che lo circonda, dei pregiudizi, degli habitué e dei cliché di una vita che dovrebbe essere vissuta con più calma. “Utopia”, “Umore”, “Trovati un mestiere”, “Dicono che” e “Distanze” sono le cinque canzoni che compongono l’album, in distribuzione in tutti i più importanti digital store e con 300 esclusive copie fisiche. Si tratta di un nuovo progetto inedito di cui è compositore e autore il giovane cantautore. Tra sfumature folk-rock e sintetizzatori, l’obiettivo dell’artista è quello di condividere pensieri, stati d’animo, storie ed esperienze, che vengono raccontate nei brani.

“Il progetto – dichiara vago – nasce dall’idea e dalla voglia di condividere stati d’animo e storie che mi hanno portato ad intraprendere questo percorso. Tre mesi fa ho sentito la necessità di fare una scelta, una di quelle serie. Un bisogno mi tormentava da tempo – racconta l’artista – in maniera sempre più insistente. Uno di quei pensieri che ti invadono a qualunque ora della giornata, che ti entrano in testa e non escono più. Ingenuamente cercavo di pensare ad altro, di concentrarmi sui miei studi, sul lavoro, e posticipavo, rigettavo questo desiderio a un domani che non arrivava mai, un po’ come l’inizio della dieta. Capii di dover fare qualcosa, e l’ho fatta. Tre mesi fa ho firmato il mio primo contratto discografico. Mi è stata offerta un’opportunità non da poco e dopo averci pensato un po’ su (un giorno e mezzo) ho deciso di dare vita a un progetto indipendente, auto-prodotto. E ho scelto di lavorare insieme a una squadra di belle persone, oltre che di professionisti: Gamma Musica Edizioni, rappresentata dal “mastro” Aloisio Gullo, un arrangiatore “mastro”, Alessio, e Cipo, alias Giorgio, fonico, amico fidato nonché colui che ha contribuito in maniera consistente alla scelta di incidere dei brani che fossero interamente miei”.

“Riuscire a dar vita ad un sogno nel cassetto non è sempre facile -afferma il M°Aloisio Gullo – ma è quello che la nostra Azienda si pone come obiettivo quando incontra dei giovani talenti. Il nostro studio di registrazione – continua l’amministratore di Gamma Musica – ad ogni progetto si trasforma in fucina del suono dalla quale appunto è nato Distanze, l’Ep d’esordio di vago, un progetto che ci rende soddisfatti e orgogliosi del nostro lavoro. Distanze è il risultato delle sinergie tra vari professionisti che hanno dato il loro prezioso contributo alla sua realizzazione ma è anche la passione e l’amore per la musica di chi l’ha trasmessa e condivisa. Gamma Musica opera ed opererà sempre dando all’Artista la massima e totale libertà di espressione nel pieno e totale rispetto di ciò che ci accomuna la musica”.

Il modus operandi della casa discografica di Villaciambra dà vita a una linea editoriale ed i risultati possono essere riscontrati anche in un altro meraviglioso CD dal titolo ECHI for horn and string quintet composto da Giuseppe Ricotta e che vede protagonista il cornista jazz Giovanni Hoffer accompagnato dal quintetto d’archi “Archanto string project” pubblicato a luglio 2018. Oppure lo si potrà riscontrare nelle prossime pubblicazioni come “L’ultimo quarto della notte” composto da Dino Pizzuto e arrangiato da Alessio Fabra, in “Free sensations PT 2” by Marò e altro ancora.