Randagismo, cane investito muore in via Pietro Novelli. Un altro si rifugia in una scuola

Monreale, 31 gennaio 2019 – Nella tarda mattinata di oggi un cane è stato investito e lasciato morire in via Pietro Novelli, all’altezza del cimitero. Quando è stato trovato da alcuni passanti non c’è stato più nulla da fare per l’animale ormai senza vita.

A una cattiva notizia segue una storia a lieto fine. Ieri un altro randagio girovagava per Monreale in cerca di riparo e cibo, dopo aver fatto tappa per diverse attività commerciali, ha deciso di rifugiarsi all’interno del giardino del Liceo D’Aleo in via Biagio Giordano. Diverse sono state le segnalazioni dei cittadini, infine il cane è stato recuperato da un’attivista del territorio, Silvana Lo Iacono. Una ragazza che aveva assistito alla scena, si è innamorata del randagio e ha deciso di adottarlo.

Così adesso il cane ha trovato una famiglia, visto che non aveva il microchip non si sa se si tratta di un abbandono o meno.