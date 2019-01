Mafia, condanna in appello per Emanuele Riggio. Il monrealese arrestato nel blitz Icaro

Agrigento, 31 gennaio 2019 – Per Emanuele Riggio, 45 anni, arriva una condanna a 3 anni e 4 mesi di reclusione da parte della Corte d’appello di Palermo. Il monrealese è coinvolto nella maxi inchiesta “Icaro” che fra il dicembre del 2015 e i mesi successivi, ha fatto finire in carcere una ventina di persone accusate di far parte delle nuove famiglie mafiose della provincia di Porto Empedocle, Agrigento, Santa Margherita Belice.

Così si chiude anche il secondo grado di giudizio. Assieme a Riggio sono stati condannati anche altre 10 persone, considerate affiliate alle cosche dell’Agrigentino.

Per undici imputati è stata confermata la condanna di primo grado e, in particolare: 14 anni a Pietro Campo, esponente di primissimo livello della mafia agrigentina e vice soltanto a Leo Sutera; Antonino Iacono, ritenuto dagli inquirenti il capo della famiglia di Agrigento, condannato come in primo grado a 14 anni e 8 mesi (in continuazione); 14 anni e 8 mesi anche per Francesco Messina, cugino di Gerlandino Messina, a capo della famiglia mafiosa di Porto Empedocle; Francesco Capizzi, alias “il milanese”, condannato a 10 anni; Francesco “Paolo” Tarantino, 30 anni di Porto Empedocle, condannato a 10 anni; Mauro Capizzi, 50 anni di Ribera, condannato a 10 anni e 8 mesi; Santo Interrante, 34 anni di Santa Margherita Belice, condannato a 10 anni; Giacomo La Sala, 48 anni di Santa Margherita Belice, condannato a 10 anni; Rocco D’Aloisio, 46 anni di Sambuca, condannato a 10 anni; Emanuele Riggio, 45 anni di Monreale, condannato a 3 anni e 4 mesi.

Pena ridotta, invece, per Diego Grassadonia, 55 anni di Cianciana: inflitti 9 anni di reclusione (in primo grado erano stati 10) con l’aggravante di essere promotore dell’organizzazione. Ribaltato il verdetto di primo grado per Giuseppe Lo Pilato, 47 anni di Giardina Gallotti, assolto in precedenza e adesso condannato a 9 anni di reclusione per associazione mafiosa.

Confermata l’assoluzione per Leonardo Marrella, 41 anni di Montallegro, difeso dall’avvocato Teo Caldarone, nei confronti del quale l’accusa aveva chiesto la condanna a 8 anni.