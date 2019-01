Monreale, abbandonata sotto la pioggia. Il cane aspetta nello stesso posto il padrone tutta la notte

Monreale, 31 gennaio 2019 – Lo ha aspettato tutta la notte, seduta proprio dove è stata abbandonata in via Sm 14 a San Martino delle Scale. Ma nessuno è tornata a riprenderla, il padrone del pitbull non è tornato su i suoi passi si è disfatto del cane esattamente come solitamente ci si libera (illegalmente) dei rifiuti ingombranti. Lasciata legata a dei paletti con una grossa catena al collo in una via al buio, in tarda serata.

Il triste episodio è accaduto ieri sera, il cane, un pitbull, è stato ritrovato legato a dei paletti sotto la pioggia da alcuni passanti che hanno provveduto a liberarlo. Nonostante fosse libera non si è allontanata da quel luogo.

Qualcuno questa mattina le ha portato dei croccantini, dell’acqua e tolto quella grossa catena. Il cane ha trovato riparo in una cuccia che si trova nel posto dove è stata legata.

L’animale è disorientato e ha vagato tutta la mattina per la via con la speranza che la sua famiglia tornasse a prenderlo. Per fortuna il cane oggi pomeriggio è stato recuperato da “I canuzzi di Marzia e Maria ONLUS”.