Debito 52mila SRR, Guzzo e Giuliano a Cangemi: “Prima si predispone il pagamento e poi si chiede il perché della somma?”

Monreale, 31 gennaio 2019 – “La replica dell’assessore Cangemi ci lascia alquanto perplessi per non dire basiti, di certo ci saremmo aspettati un altro tipo di risposta” . Ai consiglieri Guzzo e Giuliano la dichiarazione dell’assessore Cangemi in merito al debito di 52mila euro nei confronti della SRR non è piaciuta.

“Anzitutto – precisano i consiglieri di Forza Italia – l’assessore non dovrebbe rassicurare i consiglieri Giuliano e Guzzo ma tutti i cittadini monrealesi circa l’eventuale sperpero di risorse pubbliche, somme che, in una fase tanto delicata come il dissesto finanziario, pesano come macigni su tutti i contribuenti”.

“Altro aspetto – proseguono – a dir poco imbarazzante è rappresentato dal fatto che l’assessore Cangemi, a distanza di quasi quattro mesi dalla nota con cui il commissario dispone la liquidazione, per poter dare risposta alla nostra interrogazione, asserisca che egli stesso dovrà a sua volta interrogare la SRR e chiedere chiarimenti”.

“In pratica prima si mostra disponibilità al pagamento, si procede allo stesso e poi si chiede il perché delle somme? È questa dunque la logica secondo cui procedere?

Perché non chiedere chiarimenti prima che ne venisse disposta la liquidazione?”.

“Riguardo poi alla mancata riduzione della Tari, capiamo bene che le eventuali riduzioni potrebbero anche prescindere dalle 52 mila euro ma in tutta sincerità ci viene alquanto difficile credere, alle porte delle future amministrative,

alle promesse fatte dagli stessi soggetti politici che, meno di un anno fa, hanno invece disposto un aumento della Tari togliendo di fatto le agevolazioni a tutti coloro i quali invece ne avevano diritto.

In considerazione, infine, che i costi della raccolta e dei conferimenti, come più volte dichiarato, si sono abbassati ma ancora l’unica cosa che non si è abbassata è la Tari, va da se che volendo fare una citazione ‘le promesse solo per bellezza sono come i bottoni delle tasche finte dove non puoi riporre nulla’, figurarsi la fiducia”.