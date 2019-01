Traffico illecito di rifiuti. Il legale di Michele Raspanti: “Sereco s.r.l. ed Ecogestioni s.r.l. non hanno ad oggi alcuna pendenza col Fisco”

“L’Italia che resiste”, il 2 febbraio a Monreale la catena umana contro le politiche sull’immigrazione di Salvini

Cronaca

Monreale, 30 gennaio 2019 -Il 2 febbraio anche Monreale scende in piazza con "L'Italia che resiste", per protestare contro le politiche sull'immigrazione del Ministro dell'Interno Matteo Salvini. L'appuntamento è fissato, così come in tutta la nazione, alle 14 davanti al Comune. In piazza Vittorio..