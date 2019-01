Traffico illecito di rifiuti, frode ed evasione fiscale per oltre 200.000€. Scoperto il business dei rifiuti nel palermitano

Palermo, 30 gennaio 2019 – Sono stati notificati oggi 11 avvisi ex art. 415 vis c.p.p., emessi dalla Procura della Repubblica di Palermo, a carico di 9 persone a cui sono stati attribuiti reati di attività organizzate per traffico illecito di rifiuti e frode delle pubbliche forniture, nonché evasione fiscale. Notifiche anche a carico delle società SER.ECO srl, A.T.O. Alto Belice Ambiente e Ecogestioni srl.

A seguito di un accertamento effettuato nel 2014 presso l’impianto di gestione rifiuti di Santa Flavia, di proprietà della SER.ECO srl, in cui furono riscontrate irregolarità nella gestione dei rifiuti, la Procura della Repubblica di Palermo investì il Corpo forestale dello Stato per lo svolgimento delle indagini.

Le indagini sono durate quasi due anni, anche con l’ausilio di intercettazioni telefoniche e captazione di immagini, e hanno riguardato i tre enti precedentemente menzionati. Le ricerche si sono estese a un secondo impianto, sito a Cefalà Diana, di proprietà della SER.ECO srl in condivisione con Alto Belice Ambiente, per poi approdare alla Ecogestioni srl, amministrata di fatto dallo stesso gruppo della SER.ECO e specializzata in trasporto di rifiuti.

Le società si erano aggiudicate appalti pubblici per un importo totale di più di 700.000€ ed effettuavano, in apparente autonomia, servizi di trasporto e gestione dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata per conto di molti Comuni del palermitano.

Ma dalle indagini è emersa un’attività organizzata per il traffico illecito di grandi quantità di rifiuti pericolosi (circa 82 tonnellate) che venivano spacciati per rifiuti non pericolosi e conferiti a un impianto con sede in Provincia di Mantova, il cui amministratore risulta indagato in concorso con i legali delle società siciliane.

Oltre ai reati già menzionati, i militari del Nucleo di Polizia Tributaria del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Palermo hanno accertato ulteriori reati di evasione fiscale relativi ad oltre 200.000€ di tributi non versati.