Monreale, immobile a rischio crollo. Ordinato lo sgombero

Monreale, 30 gennaio 2019 - È arrivato ieri pomeriggio il nulla osta dalla Commissione Ministeriale, e in tanti uffici del comune di Monreale si stappa già lo spumante. La notizia non è ancora ufficiale ma è trapelata dagli uffici romani, dove è stata studiata la proposta di assunzione a tempo ..

Raccolta differenziata e debito di 52mila euro SRR. Cangemi: “Abbiamo chiesto di visionare le spese e i costi a consuntivo sostenuti”

Cronaca

Monreale, 29 gennaio 2019 - La società SRR Palermo Provincia Ovest ha chiesto 52mila euro al Comune di Monreale, un pagamento dovuto per le fatture relative alle quote di partecipazione alla stessa non versate e relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016.