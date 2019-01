Il reddito di cittadinanza è legge. Il CPI di Monreale resta in attesa di direttive, a breve sarà possibile fare richiesta

Monreale, 30 gennaio 2019 – È ufficiale, il reddito di cittadinanza è diventato legge, quindi a breve dovrebbe essere possibile avviare le pratiche per richiedere il reddito minimo.

Il Centro per l’Impiego di Monreale rimane in attesa di direttive. Fin ora alcuni cittadini si sono recati presso il CPI per chiedere informazioni riguardo i requisiti necessari per accedere alla misura, ma non sono state date informazioni e non saranno date finché i dipendenti non riceveranno direttive precise.

Attualmente quindi il CPI di Monreale non accetta moduli o documenti inerenti al reddito, ma si teme che, anche nel monrealese, potrebbero esserci i “furbetti” che cercano di aggirare la legge per percepire più di un reddito. Casi del genere hanno già fatto notizia a Palermo, dove hanno cominciato a fioccare divorzi, separazioni, cambi di residenza e modifiche del nucleo familiare per consentire a una singola famiglia di accedere a due redditi.

“Possibilmente i furbetti ci saranno – dice Franca Sanfratello, responsabile del Centro per l’Impiego di Monreale -, ma mi auguro che nel momento in cui qualcuno cerchi di aggirare la legge siano prese misure adeguate. Per quanto riguarda le pratiche, il decreto è stato pubblicato sulla gazzetta ma siamo in attesa di direttive dal Direttore generale”.

Di Maio ha assicurato che ad aprile arriveranno i primi assegni per gli aventi diritto al reddito di cittadinanza, ma diverse saranno le tempistiche per le offerte di lavoro. Dovranno infatti essere assunti dei navigator incaricati di trovare offerte per chi percepisce il reddito, ma anche le assunzioni di questi ultimi richiederanno tempo. Il problema di fondo resterà comunque la reale disponibilità di offerte di lavoro.