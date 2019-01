“Giornata della Memoria”, incontro-dibattito il 31 gennaio nel Complesso Guglielmo II

Rifiuti, salta fuori un debito di 52mila euro verso la SRR. Guzzo e Giuliano: “Ecco perché non si procede alla riduzione della TARI”

Cultura

Monreale, 29 gennaio 2019 - Con nota dell'Ottobre 2018, la società SRR Palermo Provincia Ovest chiede al Comune di Monreale il pagamento delle fatture relative alle quote di partecipazione alla stessa non versate e relative agli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 per un ammontare complessivo di 52 mila e..