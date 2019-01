Anche l’ARS si mobilita per la famiglia Cassarà, Micciché predispone 1000 euro

Monreale, 29 gennaio 2019 –Monreale, 29 gennaio 2019 – Il presidente dell’Assemblea Regionale, Gianfranco Miccichè, ha concesso un contributo economico straordinario nei confronti di Piero Cassarà, cittadino monrealese che pubblicamente aveva denunciato la gravissima situazione economica e di salute in cui versa il suo nucleo familiare.

La settimana scorsa la redazione di FiloDiretto Monreale si era fatta portavoce dello stato di difficoltà che vive la famiglia Cassarà, di come è diventato difficile per l’uomo garantire giornalmente anche un pasto a tavola. Ad aggravare la situazione familiare lo stato di salute della moglie e di una delle due figlie. Pietro Cassarà da anni è senza lavoro, non riesce a garantire le cure mediche per la figlia. Questo lo ha spinto a lanciare un appello alle istituzioni monrealesi e a chiunque, semplici (con)cittadini, associazioni, organizzazioni, siano disposti a venirgli incontro. Dopo la pubblicazione dell’articolo diversi sono stati i contatti da parte di persone che hanno dimostrato la loro sensibilità verso la famiglia con un’indigenza economica non indifferente. Così è stata attivata una colletta, ognuno sarà libero in maniera anonima di donare qualcosa. Abbiamo chiesto alla Caritas di Monreale di fare da punto di riferimento ed organizzare la raccolta.

Oggi arriva un altro gesto di solidarietà verso i Cassarà, questa mattina gli uffici del presidente hanno comunicato che l’on Miccichè ha deciso di erogare un contributo di 1000 euro per consentire al nucleo familiare di potere affrontare dal punto di vista economico il grave momento di difficoltà e di potere sottoporre la figlia alle cure necessarie. Era stato Salvino Caputo a prospettare la gravità della situazione della famiglia e a chiedere un intervento al Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana. “Non appena Cassarà fornirà i documenti necessari – ha dichiarato Salvino Caputo – il nostro concittadino riceverà il sostegno economico da parte della presidenza del Parlamento. Sono grato personalmente a Gianfranco Miccichè di avere con grande tempestività risposto alla richiesta che avevo formulato in favore di una famiglia gravemente colpita da una situazione familiare ed economica gravissima. Un gesto di grande sensibilità istituzionale che rende verso chi soffre”.

Ma non è tutto anche la frazione di San Martino delle Scale ha deciso di sostenere la famiglia, su iniziativa dell’associazione “Basta poco per renderli felice”, nelle attività commerciali sono stati posizionati dei salvadanai per raccogliere offerte che saranno girate alla famiglia in difficoltà.