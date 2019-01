Volley, continua la striscia positiva della Primula

Monreale, 28 gennaio 2019 – Facile vittoria della Primula per 3 a 0 ai danni del Fly Volley Marsala, ospitato sabato pomeriggio nella palestra A. Veneziano, alla penultima giornata del girone di andata del campionato di Serie D.

L’incontro, a senso unico (25-12, 25-10, 25-19), ha visto una bella prestazione delle monrealesi che hanno prevalso in tutti i settori del campo. Mister Gurrieri ha potuto provare diversi schemi di gioco, schierando tutta la rosa a disposizione. Bella prova anche delle under, in continua crescita. Con questa vittoria la compagine bianco-blu si porta a quota 14, consolidando la posizione di media classifica, in vista della trasferta in casa del Mondello prevista sabato prossimo, 2 febbraio.

Anche la Seconda Divisione, impegnata nella gara casalinga di domenica pomeriggio contro la Smile Group, è riuscita a conseguire una vittoria per 3 a 1 superando i quarti di finale della Coppa Palermo.

L’incontro è iniziato in salita per le Primuline che, a causa di numerose assenze, hanno mostrato un gioco discontinuo e poco incisivo, perdendo il primo set per 22-25.

Le ragazze di coach Augello, hanno però serrato le fila, riuscendo a ribaltare le sorti della partita e vincendo il secondo set per 25-22.

In un confronto di sostanziale parità, sono riuscite a spuntarla anche nel terzo set vinto per 25-22 e nella quarta e ultima frazione, allungando sino al definitivo e vincente 25-20.

Con questa vittoria le Primuline accedono alle semifinali della Coppa Palermo in programma il 23 marzo con l’incontro YPSIVolley-Primula.