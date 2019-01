Via Cappuccini, basolato scivoloso e buche. Una donna cade dallo scooter. Portata al Pronto Soccorso

Monreale, 28 gennaio 2019 – Buche stradali o basole di marmo Billiemi? Sarà la relazione dei Vigili urbani di Monreale a determinare le cause dell’infortunio che questa mattina si è verificato in via Cappuccini, a Monreale, dietro le absidi del Duomo. Vittima di una brutta caduta dallo scooter una donna monrealese, M. R. di 49 anni. La donna, a bordo di un Beverly Piaggio, è caduta mentre trasportava un passeggero. È stata soccorsa dai sanitari del 118, dopo avere riportato forti dolori al petto e alla gamba.

Questo tratto di via Cappuccini non è nuovo a queste notizie. La presenza delle antiche basole lo rendono scivoloso, ma a renderlo pericoloso contribuiscono anche le buche che sorgono tra le stesse basole, dove capita spesso che i ciottoli mancanti non vengono ricollocati.

La signora intanto è stata trasportata al Pronto Soccorso per essere sottoposta a degli accertamenti. Nessuna ferita è stata riportata dal passeggero.