Corleone, 24 anni fa venivano uccisi Francesco Saporito, Giuseppe e Giovanna Giammona

Pioppo comune? “Alberto Arcidiacono: “Nel mio programma politico è prevista la gestione di un territorio, ampio, eterogeneo, e meritevole di eguale attenzione e cura”

Corleone

Monreale, 26 gennaio 2019 - Il Comitato Pioppo Comune Autonomo ha lanciato la sua sfida, per la seconda volta: intendere tagliare il cordone ombelicale che lo lega a Monreale. E lo ha fatto, non a caso, in un momento importante per il futuro amministrativo della città. Quando cioè..