Via Venero, case popolari in uno stato di abbandono. Caputo: “Rifiuti, strade dissestate, muri lesionati e randagi”

Monreale, 26 gennaio 2019 – “Muri di contenimento distaccati dall’asfalto a causa delle infiltrazioni d’acqua e a rischio di cedimento, strade interne in prossimità delle abitazioni profondamente lesionate e avvallate, cedimenti strutturali lungo l’asse fognario. Alberi che entrano nelle abitazioni anche al quarto piano. Rifiuti in abbandono lungo i canneti. Per non parlare di un branco di randagi aggressivi, che determinano uno stato di terrore specialmente per le persone anziane, e della scelta di posizionare i mezzi dei rifiuti nel parcheggio a pochi metri dalla abitazione”. È questo l’incredibile scenario riscontrato questa mattina da Salvino Caputo, candidato sindaco nelle prossime elezioni amministrative, che unitamente ad alcuni residenti ha effettuato un sopralluogo all’interno degli alloggi popolari di via Venero.

“Ho riscontrato – ha aggiunto Salvino Caputo- una indescrivibile e vergognosa situazione di degrado e di pericolo. I muri perimetrali sono distaccati dall’asse stradale interno, per i cedimenti strutturali determinati dalla mancata manutenzione e dalle infiltrazioni, con grave rischio per la salvaguardia strutturale delle abitazioni. Servono immediatamente – ha aggiunto – indagini geognostiche e interventi sia da parte dell’Istituto Autonomo per le Case popolari e dal Comune per la rispettiva competenza. Tutto intorno rifiuti abbandonati da anni tra i canneti e le erbacce segno di mancanza di interventi di bonifica. È un contesto di grande e colpevole degrado a causa di una amministrazione comunale che omette qualsiasi intervento di bonifica, derattizzazione e diserbo. Ho immediatamente segnalato – ha aggiunto– allo Iacp lo stato di pericolo chiedendo un immediato sopralluogo e ho chiesto all’Asp di verificare la regolarità dei camion per la raccolta rifiuti posti nel parcheggio, a ridosso delle abitazioni anche alla luce del liquido che fuoriesce dai mezzi nelle giornate di pioggia che crea una situazione di pericolo igienico sanitario. È veramente demoralizzante vedere da parte di chi per pochi mesi amministra Monreale uno stato di così colpevole disinteresse verso centinaia di famiglie, bambini e anziani”. Ha concluso Salvino Caputo.