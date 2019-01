Traghetti per la Grecia: ecco le rotte principali e cosa si può fare a bordo

26 gennaio 2019 – La Grecia è uno dei posti più belli al mondo da visitare e rappresenta nel panorama turistico, una destinazione d’eccellenza, conosciuta in tutto il mondo. Il clima piacevolmente mite permette di godere a pieno delle sue ampie coste, delle bellissime spiagge e delle numerose isole che si trovano nel Mar Egeo e nel Mar Mediterraneo. Nell’entroterra, invece, è possibile ammirare un paesaggio tipico dell’Europa del sud: montagne, oliveti, campi di vite, villaggi senza tempo e città vivaci.

La Grecia è suddivisa in cinque diverse regioni, la più grande è composta da gran parte della zona centro-settentrionale della Grecia, che ricopre circa i due terzi della massa continentale del paese. La seconda città della Grecia per importanza è Salonicco, zona poco turistica che offre al viaggiatore orizzonti inesplorati, come il luogo dell’oracolo di Apollo a Delfi, e la montagna più alta della Grecia, il Monte Olimpo.

La capitale, Atene, ricca di rovine architettoniche dell’antico impero greco, si trova nella regione di Attica. Le numerose isole della Grecia offrono una vasta gamma di attrazioni: i visitatori potranno trovare antichi monumenti, spiagge favolose, vita notturna e avere la tranquillità dei villaggi di pescatori, con le loro pareti bianche e le mattonelle in cotto. Creta, l’isola più grande della Grecia, è una destinazione a sé. Sede di circa 650.000 abitanti e di 4 prefetture. La regione meridionale della Grecia è conosciuta come Peloponneso ed è tagliata fuori dal resto della Grecia continentale dall’istmo di Corinto.

Secondo il periodo dell’anno vi è un certo numero di rotte di navigazione, attraversando il mare Adriatico dall’Italia. Si può viaggiare da Nord, Est, Sud o Ovest dell’Italia verso i porti di Patrasso e Igoumenitsa. Le traversate più brevi sono da Brindisi e Bari mentre partire dall’Italia settentrionale, ovviamente, richiederà più tempo. È possibile navigare direttamente dall’Italia per le famose isole di Corfù, Zante e Sami, a Cefalonia. Il punto di snodo è il porto del Pireo da dove si possono raggiungere fino a 50 destinazioni. Si tratta di uno dei porti passeggeri più trafficati del mondo. Altri porti principali sono Salonicco, Rafina e Lavrio, nella regione dell’Attica mentre altri, meno usati, sono Volos, Kavala, Ermioni e Kyllini.

In Grecia ci sono circa 75 destinazioni raggiungibili via mare e, proprio per questo, il mezzo di trasporto preferito è proprio il traghetto.

Le navi delle compagnie che effettuano il trasporto marittimo tra l’Italia e la penisola ellenica sono proposti da diverse compagnie: Anek Lines, Grimaldi, Liberty Lines, Minoan Lines, Red Star Ferries, Superfast Ferries, Ventouris Ferries e la European Seaways.

Ognuna di queste, ad eccezione della Liberty Lines che effettua collegamenti per l’isola di Corfù con mezzi veloci, permette di imbarcare il proprio veicolo.

Su ogni imbarcazione sono a disposizione comode sistemazioni, tra cui poltrone e cabine e i passeggeri, che desiderano portare con sé il proprio animale domestico non avranno nessun problema, in tutte le navi, infatti, sono a disposizione apposite aree adibite al loro accesso.

Da segnalare, anche, il camping on board nei traghetti per la Grecia. Si tratta di una soluzione molto interessante se si viaggia con camper o roulotte al seguito. Con questa opzione, infatti, è possibile rimanere a bordo del proprio mezzo pur potendo usufruire dei servizi del traghetto.

Una soluzione che permette, ad esempio, maggiore flessibilità se si viaggia con bambini o con il proprio amico a 4 zampe. Insomma un’opzione che permette di rendere ancora più gradevole la traversata verso la Grecia e godersi una vacanza davvero speciale.