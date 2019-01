Palermo come Monreale affida ai Santi la lotta ai rifiuti. In via Principe di Scordia spunta l’immagine di Padre Pio

Palermo, 26 gennaio 2019 – Chissà se Padre Pio e gli altri Santi riusciranno a vincere la battaglia contro gli incivili dei rifiuti. Nell’ultimo periodo sempre più spesso si vedono statue o effigie di Santi posizionate nelle strade a supervisionare le zone e a cercar di scoraggiare chi contribuisce a creare discariche abusive. Il fenomeno è cominciato a dilagare dopo che una statua di Santa Rosalia sistemata in via Diomede è riuscita a trasformare la strada invasa da rifiuti in luogo di devozione, con i fedeli che si recano sul posto portando ciclamini e lillà. Anche a Monreale, in zona Strazzasiti, è stata sistemata mesi fa una statua di Padre Pio. Via Principe di Scordia ha affidato allo stesso Santo la strada del capoluogo.

Laddove prima c’erano i contenitori oggi la gente continua a gettare rifiuti. Ieri ancora dei materassi sono stati abbandonati sul marciapiede. Così qualcuno ha pensato bene di consegnare la lotta all’abbandono illecito ai Santi, sul muro è stata appesa un’immagine di Padre Pio e nel lampione dell’illuminazione una figura che rappresenta la Madonna. Mentre qualche altro senza mezzi termini ha lasciato un messaggio diretto “chi lascia qui la spazzatura è un maiale incivile”.

Da un mese circa è iniziata ufficialmente la raccolta differenziata nel quartiere del Borgo vecchio ma la situazione sembra non migliorare. Lo dimostrano i marciapiedi spesso invasi dai sacchetti ma anche da rifiuti ingombranti.

Nella parte bassa di via Ammiraglio Gravina, una discarica abusiva ha preso forma da una settimana. Giorno dopo giorno i rifiuti sono aumentati fino ad ostruire il passaggio dei pedoni. Poco più distante in via Bentivegna sempre nella giornata di ieri all’angolo della strada è stato lasciato un vecchio frigorifero.