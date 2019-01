Monreale. Capizzi dona un riconoscimento ai piloti monrealesi Francesco Ferreri, Natale Giordano, Rosario Lo Cicero Madè

Monreale, 26 gennaio 2019 – Si è svolta questa mattina, presso la Sala Rossa del comune di Monreale, alla presenza del sindaco Piero Capizzi, del vicesindaco Giuseppe Cangemi, e del consigliere comunale di Forza Italia, Giuseppe Guzzo, la premiazione di tre piloti monrealesi che, ha dichiarato il sindaco – portano in giro per l’Italia il nome di Monreale.

Francesco Ferreri, Natale Giordano, Rosario Lo Cicero Madè hanno ricevuto una targa dal primo cittadino che ha anche voluto ricordare lo scomparso Francesco Sarrica, per tanti anni navigatore di rally di Francesco Ferreri. Alla presenza della moglie, della figlia e dei familiari di Sarrica, in un clima di profonda commozione, Roberto Cervello, per anni navigatore di Francesco Sarrica che per diversi anni era stato alla guida di una Peugeot 205 rally, ha consegnato alla figlia di Francesco una targa.

“Francesco – ha dichiarato Capizzi – rimarrà sempre con noi. Ci rimane il suo sorriso, la disponibilità e la passione che metteva in questo sport. Era un galantuomo e vogliamo ricordarlo”. Capizzi ha anche ringraziato Giovanni Badagliacca per avere proposto all’amministrazione questa iniziativa.

“Abbiamo voluto dare un riconoscimento ufficiale a questi concittadini di Monreale perché si impegnano con grande passione in uno sport ad alto rischio. Sono tre eccellenze e per noi è un onore darvi questo riconoscimento”.

Anche Francesco Ferreri ha ricordato la figura dell’amico, che per tanti anni è stato al suo fianco in tantissime corse. Ferreri l’anno scorso, a bordo della FIAT 850 Special, ha partecipato alla 102esima targa Florio valevole per il campionato italiano, al Rally templi di Agrigento, al Rally città di Caltanissetta, al Rally del Gargano a Manfredonia, aggiudicandosi il primo posto al campionato siciliano del 1° raggruppamento e al campionato italiano TRZ (Trofeo Rally Zona) Centro sud.

Natale Giordano, 48 anni, dopo avere cominciato a correre in moto nell’87, è passato circa 16 anni fa sulle quattro ruote. Con l’ultima automobile, una FIAT X19, un’auto storica del ’70, corre nel “Gruppo 4 – velocità”, facendo cronoscalate e pista.

Quest’anno ha partecipato a sette gare e ha vinto il TIVM (Trofeo italiano velocità montagna) Gruppo Sud. La prossima gara lo vedrà correre in pista a Pergusa nel mese di Aprile.

Rosario Lo Cicero Madè, da anni alla guida di una Peugeot 106 racing start nelle gare in salita e slalom, ha omaggiato una stampa al sindaco Capizzi e a Giovanni Badagliacca, capo prova del settore rally, e ideatore della premiazione.