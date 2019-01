In arrivo i contributi per i danni del maltempo. I moduli sul sito istituzionale

Monreale, 25 gennaio 2019 – Da oggi i cittadini di Monreale potranno presentare domanda per la concessione dei contributi necessari a coprire i danni causati dal maltempo, che nei mesi di ottobre e novembre non è stato clemente con nessuno e ha arrecato danni anche gravi ad abitazioni e attività commerciali.

La Protezione Civile infatti, come reso noto dal Sindaco Capizzi, ha aperto i termini per la concessione di contributi per i danni delle alluvioni di ottobre e novembre in Sicilia.

“Arrivano i contributi – ha dichiarato Capizzi – per i nuclei familiari la cui abitazione è stata compromessa dalle alluvioni che in Sicilia si sono registrate tra la metà di ottobre e i primi di novembre. Sul sito della Protezione Civile Regionale è stata pubblicata la direttiva che stabilisce i criteri per l’assegnazione delle risorse e la relativa modulistica da compilare. Le domande per la concessione del contributo, destinato a coprire anche i danni subiti dalle attività economiche e produttive, dovranno essere avanzate attraverso l’ufficio comunale di Protezione Civile entro trenta giorni”.

È possibile scaricare i moduli necessari per la richiesta sul sito istituzionale: www.comune.monreale.pa.it