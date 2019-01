L’Istituto “Mario Rutelli”, al primo posto tra gli istituti tecnici della Città Metropolitana di Palermo (indagine EDUSCOPIO). Giorno 26 l’ultimo Open Day

Palermo, 24 gennaio 2019 – Giorno 26 Gennaio dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle 15,30 alle 18,30 si svolgerà presso l’Istituto Superiore Statale “Mario Rutelli” l’ultimo Open Day. L’invito è rivolto a tutte le famiglie e ai loro figli che vogliono iniziare un percorso di studi legato all’offerta formativa della scuola.

Ricordiamo che il “Rutelli” è nato, alla fine degli anni ’80, come Istituto Tecnico per Geometri ora indirizzo “Costruzioni, Ambiente e Territorio”; negli anni successivi sono stati autorizzati altri due indirizzi: il Turismo e il Liceo Scientifico. L’offerta formativa consolidata dell’Istituto ha fatto sì che anche quest’anno ci siamo aggiudicati il primo posto, a seguito dell’indagine svolta da EDUSCOPIO, come migliore Istituto tra i tecnici della Città Metropolitana di Palermo.

Durante l’Open day sarà possibile visitare la scuola, vedere i laboratori, stare a contatto con docenti e studenti. Al Rutelli ognuno vive al meglio il proprio ruolo in un’ottica di crescita individuale e collettiva, adeguato alla complessità dell’attuale società. I ragazzi, docenti e tutto lo staff tecnico e amministrativo, costituiscono il cuore pulsante della scuola, e il tutto viene svolto all’interno di un dialogo costruttivo e di crescita.

L’Istituto è inoltre sede di Rete di educazione prioritaria, all’interno dell’Osservatorio di area 11 contro la dispersione scolastica e per la promozione del successo formativo; pertanto la scuola finalizza l’attenzione sui casi più difficili, di disagio sociale principalmente, impegnandosi a tenere vivo il dialogo interistituzionale per la risoluzione dei problemi umani più complessi.

Inoltre, l’Istituto tiene molto al ruolo dell’identità scolastica e per tale motivo si investe oltre che sulle competenze più propriamente disciplinari, su quelle educative.

L’appuntamento è per tutti Sabato 26 Gennaio a partire dalle ore 9:00 alle 13:00 e dalle 15:30 alle 18:30 presso l’Istituto Superiore Mario Rutelli, sito a Palermo in Via Paruta. Tante sono le attività in programma. Non mancate.