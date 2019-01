Incidente sulla Palermo-Sciacca, perde la vita un 16enne. Il conducente indagato per omicidio stradale

Altofonte, 23 gennaio 2019 – Ancora incredulità e sdegno per la morte di Federico Serio, il 16enne di Altofonte rimasto ucciso a bordo del suo scooter sulla Palermo-Sciacca. Compagni di scuola e insegnanti lo piangono e lo ricordano per ciò che era: un ragazzo di cuore, con tante speranze per il futuro, come lo siamo tutti a 16 anni.

Una giovane vita stroncata per un errore di valutazione. L’automobilista a bordo della Volkswagen Golf, un ragazzo di 23 anni anche lui di Altofonte, secondo quanto ricostruito fin ora dalla polizia, avrebbe cercato di fare inversione sulla strada, nonostante la presenza della doppia linea continua. Da lì lo schianto e la tragedia.

Ritirata la patente del conducente dell’auto, che adesso è indagato per omicidio stradale. Nel frattempo amici e parenti piangono Federico, che domani sarà sottoposto all’esame autoptico per confermare le ragioni precise della morte. I suoi compagni dell’Ernesto Basile e gli ex compagni del Maria Adelaide si stanno organizzando per essere presenti ai funerali, che si terranno venerdì.