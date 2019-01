Il coding a scuola, gli studenti della P. Novelli incontrano il prof. Bogliolo

Monreale, 23 gennaio 2019 – Bellissima esperienza per i bambini della “Novelli” quella vissuta oggi: prendere parte ad attività di coding in compagnia di Alessandro Bogliolo, il più celebre divulgatore del Pensiero Computazionale, che avevano già avuto modo di conoscere solo virtualmente durante alcuni collegamenti via web.

Docente all’Università di Urbino, coordinatore di Europe Code Week e autore per Giunti Scuola, Alessandro Bogliolo è esperto di uso del coding in classe per la risoluzione di problemi complessi, è autore di CodeMOOC, il corso online gratuito che ha coinvolto migliaia di docenti e alunni.

Il coding è una modalità formativa trasversale, che mira a sviluppare la capacità di elaborare soluzioni algoritmiche e di potersi esprimere in modo rigoroso e chiaro. Egli, infatti, rivolto agli insegnanti, afferma nel suo libro “Coding in your classroom, now!” che “qualunque materia tu insegni e dovunque sia la tua scuola, troveremo il modo migliore per introdurre il pensiero computazionale in classe coinvolgendo tutti i tuoi alunni”.

Il Professor Bogliolo, oltre alla costante attività di ricerca e divulgazione, prevalentemente sul web, spesso incontra direttamente gli insegnanti e gli alunni e lo fa in maniera naturale e divertente. L’incontro di oggi ha avuto luogo intorno alle 11.00, nei locali del plesso centrale della D.D. “P. Novelli” e ha visto coinvolto un nutrito gruppo di alunni, i quali hanno riproposto, sotto la guida attenta e partecipata del Professore, alcune attività, già effettuale a ottobre, durante la Europa Cose Week