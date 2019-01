Piana degli Albanesi, cantieri di lavoro: presentati progetti. Petta: “Boccata di ossigeno per quasi 100 persone”

“Non appartenere a qualcuno per appartenere a tutti. Questa frase è diventata la mia scelta di vita”. Sabato presentazione di “Diario senza data” di Sarina Ingrassia

Piana degli Albanesi

Monreale, 22 gennaio 2019 - “Sarà per l’età avanzata o per la realtà che ho la fortuna di vivere che mi trovo sempre con gente attorno che mi sollecita a raccontare il come e il perché mi trovo in questa casa, in questo quartiere, in questo modo. Anche a volere essere sintetica, perc..