ICS Guglielmo II, un’ampia offerta formativa a disposizione degli studenti

Monreale, 22 gennaio 2019 – Varia e coinvolgente l’offerta formativa dell’I.C.S. Guglielmo II quest’anno scolastico, l’esperienza dei docenti storici dell’Istituto si è fusa con l’entusiasmo e la creatività dei nuovi colleghi, creando un bellissimo connubio.

Nell’ambito del PON sono attivi 9 moduli per lo sviluppo delle competenze di base. Per la scuola Secondaria alla sede centrale sono stati attivati 1 modulo di Matematica per le classi terze, 1 modulo di Italiano per le classi prime, 1 modulo di Inglese di 60 ore per le classi seconde con l’esperto madrelingua Julie Thompson, alla secondaria di San Martino delle Scale è attivo 1 modulo di Italiano.

Anche nella scuola Primaria sono attivi 3 moduli PON. In sede centrale è attivo 1 modulo di Matematica con l’esperto esterno Pumilia, a San Martino delle Scale invece 1 modulo di Matematica con l’esperto Sanacore e 1 di Italiano con l’esperto Addonato.

Per la scuola dell’Infanzia sono stati attivati 2 moduli. Uno di musica e uno di inglese con l’esperto madrelingua.

Il Martedì sia a San Martino che a Monreale la scuola è in fermento per il progetto Educarnival che coinvolge alunni di Infanzia, Primaria e Secondaria con la partecipazione dei genitori che con entusiasmo hanno accolto la proposta di collaborazione con i docenti.

Al via anche la partecipazione, per la prima volta dopo tanti anni, ai Campionati Studenteschi nella disciplina Calcio a 5 che vede coinvolti i ragazzi della Scuola Secondaria della sede centrale.

La scuola secondaria è inoltre impegnata nel Progetto I-Peersbullo, con attività quotidiane all’interno delle classi dove i ragazzi si confrontano e si aiutano a vicenda per contrastare il fenomeno del bullismo e del Cyber-bullismo, è stato avviato inoltre il progetto Agape contro la violenza di genere.

Avendo ritenuto indispensabile sensibilizzare i ragazzi a due tematiche così drammaticamente attuali quali appunto quella del bullismo e quella della violenza di genere, l’Istituto ha deciso di aderire a questi progetti partecipando ad una Rete la cui scuola capofila è la D.D.P. Novelli.

Le docenti La Rocca, Badagliacca, Nobile e Santangelo seguono e formano gli studenti adottando la metodologia della peer education. Grazie all’energia e alla competenza della Dirigente Scolastica Dott.ssa Chiara Di Prima, al coordinamento dell’instancabile Vice Preside Prof. la Rocca, alla collaborazione quotidiana con i responsabili di Plesso, la Segreteria e i collaboratori scolastici, la scuola aderisce a tutte le iniziative che si ritengono importanti per ampliare l’offerta formativa avendo come punto di riferimento il successo formativo di tutti gli alunni.